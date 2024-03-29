Лукашенко направил соболезнование Президенту Ботсваны в связи с гибелью паломников в ДТП

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ботсваны Мокгвитси Масиси в связи гибелью ботсванских паломников в результате ДТП в провинции ЮАР, сообщает БЕЛТА .

"С большой скорбью в Беларуси узнали о дорожно-транспортном происшествии в провинции Лимпопо Южно-Африканской Республики, которое унесло жизни ботсванских паломников накануне великого христианского праздника Пасхи", - говорится в соболезновании.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко направил самые искренние соболезнования и слова поддержки Мокгвитси Масиси, а также пожелал силы духа семьям и близким погибших в этой жуткой трагедии.