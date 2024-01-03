Лукашенко направил соболезнование президенту Ирана в связи с жертвами серии взрывов в Кермане

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате серии взрывов во время траурных мероприятий в городе Кермане, передаетпресс-службабелорусского лидера.



"С глубокой болью и скорбью в Беларуси восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате серии взрывов во время траурных мероприятий в городе Кермане, - говорится в соболезновании. - Республика Беларусь решительно осуждает любые проявления экстремизма и терроризма. То, что произошло, является преступлением, которое сильно нарушает мир и безопасность не только в Иране, но и во всем регионе".



