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Лукашенко направил соболезнование президенту Ирана в связи с жертвами серии взрывов в Кермане
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате серии взрывов во время траурных мероприятий в городе Кермане, передаетпресс-службабелорусского лидера.
"С глубокой болью и скорбью в Беларуси восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате серии взрывов во время траурных мероприятий в городе Кермане, - говорится в соболезновании. - Республика Беларусь решительно осуждает любые проявления экстремизма и терроризма. То, что произошло, является преступлением, которое сильно нарушает мир и безопасность не только в Иране, но и во всем регионе".
От имени своих соотечественников и себя лично глава белорусского государства выразил соболезнования семьям погибших, высказал пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, а также адресовал слова поддержки президенту Ирана и народу этой страны.
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