Лукашенко направил соболезнование Президенту Мозамбика в связи с крушением судна в районе побережья этой страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси в связи с гибелью людей в результате крушения судна в районе Мозамбикского побережья, сообщает БЕЛТА .

"С большой болью и скорбью в Беларуси узнали о пострадавших и погибших в результате крушения судна в районе Мозамбикского побережья", - отметил глава государства.