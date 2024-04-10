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Лукашенко направил соболезнование Президенту Мозамбика в связи с крушением судна в районе побережья этой страны

Лукашенко направил соболезнование Президенту Мозамбика в связи с крушением судна в районе побережья этой страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси в связи с гибелью людей в результате крушения судна в районе Мозамбикского побережья, сообщает БЕЛТА.

"С большой болью и скорбью в Беларуси узнали о пострадавших и погибших в результате крушения судна в районе Мозамбикского побережья", - отметил глава государства.

В связи с этой ужасной трагедией Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования и адресовал слова поддержки Филипе Жасинту Ньюси, родным и близким пострадавших и всему народу Мозамбика.

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