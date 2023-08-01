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Президент Беларуси направил соболезнование Президенту Исламской Республики Пакистан в связи с терактом в городе Кхар
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви в связи с терактом в городе Кхар. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкойпресс-службу белорусского лидера.
"С большой грустью в Беларуси узнали про трагедию в Кхаре, которая забрала жизни и покалечила множество мирных граждан. Наша страна решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и экстремизма. Бесчеловечный акт в Кхаре накануне всеобщих выборов - это атака на международные основы демократии", - подчеркнул Александр Лукашенко.
От имени белорусского народа и себя лично глава государства выразил искренние соболезнования Президенту и всем жителям Пакистана, направил слова поддержки и сочувствия тем, кто потерял родных и близких в результате этого ужасного преступления, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
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