Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с жертвами при взрыве на АЗС в Махачкале

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси это известие восприняли с чувством глубокой боли. "От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в соболезновании.