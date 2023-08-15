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Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с жертвами при взрыве на АЗС в Махачкале
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Глава государства отметил, что в Беларуси это известие восприняли с чувством глубокой боли. "От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в соболезновании.
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