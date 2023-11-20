Лукашенко направил соболезнование родным и близким Амана Тулеева

"Примите искренние соболезнования в связи со смертью видного государственного и политического деятеля Тулеева Амана Гумировича, - говорится в соболезновании. - Ушел из жизни настоящий патриот, истинный профессионал, человек большой души, руководивший Кемеровской областью в непростое время. В своей работе он всегда во главу угла ставил интересы Кузбасса, чем по праву снискал признание и уважение как в регионе, так и далеко за его пределами.