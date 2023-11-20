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Лукашенко направил соболезнование родным и близким Амана Тулеева

Лукашенко направил соболезнование родным и близким Амана Тулеева

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким Амана Тулеева. Об этом сообщает БЕЛТА в пресс-службу главы государства.

"Примите искренние соболезнования в связи со смертью видного государственного и политического деятеля Тулеева Амана Гумировича, - говорится в соболезновании. - Ушел из жизни настоящий патриот, истинный профессионал, человек большой души, руководивший Кемеровской областью в непростое время. В своей работе он всегда во главу угла ставил интересы Кузбасса, чем по праву снискал признание и уважение как в регионе, так и далеко за его пределами.

Светлая память об Амане Гумировиче и его делах сохранится в наших сердцах".

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