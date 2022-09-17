Лукашенко направил соболезнование в связи с гибелью детей в ДТП в ЮАР

Глава белорусского государства Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично выразил самые искренние соболезнования и слова поддержки Президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе, родным и близким погибших в ДТП в провинции Квазулу-Натал, а также всем жителям ЮАР, сообщает пресс-службабелорусского лидера.

"С большой болью в Беларуси восприняли известие о гибели детей в трагическом дорожно-транспортном происшествии в провинции Квазулу-Натал, которое забрало жизнь 19 маленьких южноафриканцев. Особенно жутко переживать смерть ни в чем не повинных детей, которые только начинают свой путь", - говорится в соболезновании.