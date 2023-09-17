Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью лауреата Госпремии СССР Николая Добронравова

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким лауреата Государственной премии СССР Николая Добронравова. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Ушел из жизниодин из самых ярких поэтовэпохи. Его бессмертное творчество, отражающеебогатую историю и культурные традиции советского и российского искусства, любят люди разных поколений.На белорусской земле с особым трепетом и теплом исполняют песни на произведения Николая Николаевича, доброго друга Беларуси. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в соболезновании.

