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Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе
Президент Беларуси Александр Лукашенконаправилсоболезнование родным и близким народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
"В Беларуси помнят его как талантливого певца, актера и режиссера советского периода. Созданные Вахтангом Константиновичем яркие образы навсегда останутся в памяти многочисленных поклонников", - говорится в соболезновании.
Фото:ТАСС
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