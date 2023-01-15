ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе

Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе

Президент Беларуси Александр Лукашенконаправилсоболезнование родным и близким народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

"В Беларуси помнят его как талантливого певца, актера и режиссера советского периода. Созданные Вахтангом Константиновичем яркие образы навсегда останутся в памяти многочисленных поклонников", - говорится в соболезновании.

Фото:ТАСС

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все