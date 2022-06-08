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Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью главы Мальтийского ордена
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования Великому командору Рую Гонсало ду Валле Пейшоту де Виллаш-Боашу и всему Мальтийскому ордену в связи со смертью Лейтенанта Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты фра Марко Луццаго, сообщаетБелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Уход из земной жизни Лейтенанта Великого магистра - человека, который весь свой осознанный путь посвятил защите веры и помощи страждущим, заслужил уважение людей разных национальностей и религий, это незаменимая потеря. Многогранное и неустанное пастырское служение фра Марко Луццаго во имя формирования общества на принципах гуманизма, взаимопонимания и прощения поддерживало надежду на создание справедливого мира", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Лейтенант Великого магистра останется в памяти как выдающийся духовный лидер Мальтийского ордена, чья деятельность оставила значительный след в сердцах людей во всем мире.
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