Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Иран. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщает БелТА.

Визит Президента Беларуси в Иран состоится в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений (18 марта) между странами.

В Тегеране глава белорусского государства проведет переговоры с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Ранее, во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде 16 сентября 2022 года, лидеры двух стран поручили внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать отношения и провести их ревизию.

"Главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом", - сообщила пресс-служба белорусского лидера.