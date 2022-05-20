Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Планируется, что в Сочи состоятся переговоры главы белорусского государства с президентом России Владимиром Путиным. О проведении полноформатной встречи лидеры договорились на полях саммита ОДКБ, который состоялся в начале недели в Москве. Александр Лукашенко и Владимир Путин подробно обсудят весь спектр тем белорусско-российского сотрудничества, а также ход выполнения правительствами двух стран ранее данных поручений.

