Лукашенко: Народ Никарагуа сумел сохранить независимость и суверенитет

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру с 45-летием победы Сандинистской революции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

"Благодаря мужественной и самоотверженной деятельности Сандинистского фронта национального освобождения народ Никарагуа сумел сохранить независимость и суверенитет", - говорится в поздравлении.

Присутствие на торжественных мероприятиях в Никарагуа представительной правительственной делегации во главе с премьер-министром Беларуси является свидетельством того, чторазвитию отношений с этим государством придается большое значение, подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил динамичное расширение двустороннего сотрудничества как в политической, так и в торгово-экономической сферах. "Рассчитываю, что постепенное сближение Минска и Манагуа в скором времени начнет давать ощутимые результаты, позитивно повлияет на уровень благосостояния наших граждан", - констатировал белорусский лидер.