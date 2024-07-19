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Лукашенко: Народ Никарагуа сумел сохранить независимость и суверенитет
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру с 45-летием победы Сандинистской революции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.
"Благодаря мужественной и самоотверженной деятельности Сандинистского фронта национального освобождения народ Никарагуа сумел сохранить независимость и суверенитет", - говорится в поздравлении.
Присутствие на торжественных мероприятиях в Никарагуа представительной правительственной делегации во главе с премьер-министром Беларуси является свидетельством того, чторазвитию отношений с этим государством придается большое значение, подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент отметил динамичное расширение двустороннего сотрудничества как в политической, так и в торгово-экономической сферах. "Рассчитываю, что постепенное сближение Минска и Манагуа в скором времени начнет давать ощутимые результаты, позитивно повлияет на уровень благосостояния наших граждан", - констатировал белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Хосе Даниэлю Ортеге Сааведре и его близким крепкого здоровья и счастья, а братскому никарагуанскому народу - мира и прогресса.
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