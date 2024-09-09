Лукашенко: Народная дипломатия, во главе которой должны идти депутаты, сейчас очень важна

Народная дипломатия, во главе которой должны идти депутаты, сейчас очень важна. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко.

Президент также заострил внимание на законодательной деятельности парламентариев. Ведь нынешний созыв работает уже почти 5 месяцев. Глава государства адресовал спикеру ряд вопросов, касающихся работы депутатов.

У Игоря Сергеенко лично Александр Лукашенко спросил, как ему работается в новой для него должности. Глава государства заметил, что за последние годы у нынешнего председателя Палаты представителей происходили кардинальные перемены в карьерном плане."С абсолютно закрытой, тихой работы перейти на работу самую трудную в Администрацию Президента (ранее Игорь Сергеенко работал в системе КГБ, после чего несколько лет до избрания в Палату представителей возглавлял Администрацию Президента. - Прим. ред.), а потом еще и Палата представителей. Это такие крутые повороты в жизни, что любому человеку мало не покажется. Поэтомукак работается? Как работает Палата представителей? Все ли функционируют органы и системы нашей Палаты представителей?" -поставил вопросы глава государства.



Александр Лукашенко также поинтересовался законотворческой деятельностью депутатов: "Как здесь обстоят дела? Нужна ли какая-то помощь и поддержка? Потому что очень много депутатов в первый раз избраны. И, естественно, опыта работы парламентской нет. Есть ли здесь какие-то проблемы?"

Спросил Президент и о работе Совета Палаты представителей, насколько решены различные бытовые вопросы народных избранников. "Как работает структура, которая обеспечивает размещение, как живут депутаты? У нас же дом построен, где депутаты во время работы живут. Всем ли хватило места для проживания? Может, с хозяйственной точки зрения какие-то есть проблемы?" - обозначил вопросы белорусский лидер.

Он также в целом поинтересовался, как Игорь Сергеенко свежим взглядом смотрит на работу депутатов в будущем - как в центре, так и на местах.

Палата представителей в обновленном составе работает уже фактически 5 месяцев. Все организационные вопросы решены. Из состава 7-го созыва было избрано 20 депутатов, 90 человек - новые, с разным опытом работы, с разным опытом юридической подготовки, разными подходами. Но все они патриоты, работают на страну. Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

17 сентября откроется вторая сессия Палаты представителей 8 созыва

Буквально через неделю, 17 сентября (в День народного единства), начнет свою работу вторая сессия Палаты представителей 8-го созыва. В ее повестке будут законопроекты уголовно-правовой тематики, образования, вопросы соцзащиты, экономики и обороны.Это тоже было в докладе Президенту. Одной из тем разговора стала и работа депутатов в избирательных округах.



По устоявшейся практике неделю в месяц депутаты работают в избирательном округе. Это от 2 до 5 районов, если это касается сельской местности. В крупных городах несколько по-иному. Это и прием граждан, участие в агитационно-пропагандистских мероприятиях, в заседаниях районных и областных исполнительных комитетов. Бывая в округах, депутаты изучают общественное мнение по тем или иным вопросам, готовят свой срез, свою оценку общественному мнению. Этому глава государства уделил особое внимание, подчеркнув, что голос депутата - это информация непосредственно с мест, самая интересная и живая, она позволяет делать определенные выводы. Получаемую информацию нужно анализировать и учитывать в дальнейшей работе, общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Президент ориентирует депутатов на более активную работу на международном уровне

Что касается международной деятельности, в парламенте созданы 11 комиссий для взаимодействия с зарубежными делегациями, 40 групп дружбы. Только в этом году активизированы контакты с парламентами Пакистана, Ирана, Египта, Индии и других стран. Работа направлена на поддержку и развитие инициатив и экономических договоренностей, которые реализуются между странами.

А. Лукашенко подарили первый экземпляр книги "Беларусь единая"