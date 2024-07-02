Лукашенко: Наша очередь писать новые страницы белорусской истории - яркие, счастливые и обязательно мирные

Александр Лукашенко заметил, что мероприятие проводится накануне главного государственного праздника - Дня Независимости. Он подчеркнул, что 3 июля - святая и символичная дата. Ведь с нее начался отсчет 80 лет мирной жизни Беларуси.

"Вы - достойные продолжатели дела тех, кто 80 лет назад отстоял нашу свободу и независимость, а затем, преодолев разруху, выполнял пятилетки за четыре года. После обретения суверенитета мы вместе построили поистине народное государство. И сейчас, как бы ни было трудно, наша очередь писать новые страницы белорусской истории - яркие, счастливые и обязательно мирные. Время выбрало нас".