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Лукашенко: Наша очередь писать новые страницы белорусской истории - яркие, счастливые и обязательно мирные
После обретения суверенитета белорусы вместе построили поистине народное государство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 2 июля на церемонии вручения государственных наград, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко заметил, что мероприятие проводится накануне главного государственного праздника - Дня Независимости. Он подчеркнул, что 3 июля - святая и символичная дата. Ведь с нее начался отсчет 80 лет мирной жизни Беларуси.
Обращаясь ко всем присутствующим на церемонии, Президент подчеркнул:
"Вы - достойные продолжатели дела тех, кто 80 лет назад отстоял нашу свободу и независимость, а затем, преодолев разруху, выполнял пятилетки за четыре года. После обретения суверенитета мы вместе построили поистине народное государство. И сейчас, как бы ни было трудно, наша очередь писать новые страницы белорусской истории - яркие, счастливые и обязательно мирные. Время выбрало нас".
Глава государства поздравил участников мероприятия с наступающим Днем Независимости, пожелав, чтобы этот праздник и нынешняя торжественная церемония стали для них и для всех жителей страны новым импульсом к профессиональным успехам.
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