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Лукашенко: Наша задача - за пятилетку уйти от диких ферм и построить технологичные комплексы
Задача для сельского хозяйства - за пятилетку уйти от ферм и построить технологичные молочно-товарные комплексы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время посещения роботизированного молочно-товарного комплекса "Павлинка" агрокомбината "Юбилейный" в Оршанском районе, сообщает БЕЛТА.
Первым делом Александр Лукашенко поинтересовался у директора агрокомбината "Юбилейный" Александра Фирсина, как обстоят дела с выполнением ранее данных поручений. Речь прежде всего об оборудовании машинного двора, где в прошлом году во время одной из рабочих поездок побывал Президент.
Руководитель предприятия доложил, что все договоренности выполнены, произведен необходимый ремонт. Сейчас там есть все для качественного содержания, обслуживания и ремонта техники.
В адрес руководства области и района глава государства высказал ряд рабочих замечаний по текущей ситуации на полях.
Молочно-товарный комплекс "Павлинка", куда приехал Президент, рассчитан на 2400 голов крупного рогатого скота. Сейчас здесь содержатся 2240 голов. Доение в комплексе осуществляется при помощи современных роботов. Объект введен в эксплуатацию в июне 2021 года. Общая стоимость четырех пусковых комплексов составила Br71,5 млн.
Конечно, это не самый дешевый комплекс, и на данный фактор Александр Лукашенко обратил отдельное внимание. Президент отметил: если хозяйство может себе это позволить, то никто не запрещает строить такие фермы, но еще несколько лет назад он поручал определить оптимальный по цене и качеству проект, который можно использовать по всей стране.
Глава государства привел в пример опыт хозяйства "Родина" в Белыничском районе и вспомнил его руководителя Александра Лапотентова. "Выпендрежа не было, а хозяйство рентабельное", - заметил он.
"Я хочу, чтобы мы строили комплексы оптимальные", - сказал Президент, говоря о подходах к развитию животноводческих комплексов в целом по стране.
"Наша задача - за следующую пятилетку уйти с этих диких ферм. Надо строить (не такие, конечно, дворцы) технологичные комплексы, дешевые. Надо вернуться к цене. Нам надо определиться, сколько будет стоить комплекс", - сказал Александр Лукашенко.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло доложил о ситуации в сельском хозяйстве, особое внимание было уделено животноводческой отрасли. Глава государства в первую очередь поинтересовался решением проблемных вопросов.
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