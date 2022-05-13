Лукашенко назначил и согласовал на должности 19 человек, также очертил программу действий местной вертикали

Вопрос номер один - сельское хозяйство и люди, кадры. Единственное, о чем попрошу вас, будьте более самостоятельны на местах. К сожалению, я большой активности председателей исполкомов не вижу. Не в том плане, что в телевизоре не показали, где-то что-то не сказали. Я как раз имею в виду принятие решений в том регионе, в котором вы работаете. Прежде всего председателей райисполкомов. Мы договорились, что в течение этого года каждый из председателей реализует какой-то инвестиционный проект для того, чтобы люди были трудоустроены. Если кто-то еще не занялся сельхозтехникой - займитесь, сделайте нормальную сельхозтехнику. Если кто-то не организовал ПМК - организуйте. Потому что не может быть хозяина в районе, который не имеет под рукой 100-120 человек строителей. О чем тогда может быть речь? Также Александр Лукашенко добавил, что нужен один нормальный проект в год, чтобы люди видели какое-то движение и получили рабочие места. Нужно поменьше бегать по колхозам, т. к. в районе уже есть 2-3 тяжелых хозяйства. За них и должен взять ответственность председатель райисполкома.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь