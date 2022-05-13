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Лукашенко назначил и согласовал на должности 19 человек, также очертил программу действий местной вертикали
Ротация местной вертикали власти, назначения в министерствах и интеграционных структурах. Кадровый день во Дворце Независимости. Александр Лукашенко назначил и согласовал на должности сразу 19 человек. 8 из них белорусский лидер напутствовал лично.
Кадровый день во Дворце Независимости
Так, в Минской и Брестской областях новые председатели райисполкомов в Пружанском, Кобринском, Лунинецком, Борисовском, Стародорожском и Слуцком районах. Председатель Борисовского райисполкома сменит прописку на могилевскую, где в должности вице-губернатора будет курировать вопросы строительства и ЖКХ. Первый замминистра спорта и туризма переедет в Витебск и займет кресло зампредседателя облисполкома.
"Назначенцы - не новички, хорошо знают ситуацию и на внешнем контуре, и внутри страны", - подчеркнул Александр Лукашенко. Нужны лишь исполнительность и инициатива. Президент обозначил программу действий для местной власти.
Вопрос номер один - сельское хозяйство и люди, кадры. Единственное, о чем попрошу вас, будьте более самостоятельны на местах. К сожалению, я большой активности председателей исполкомов не вижу. Не в том плане, что в телевизоре не показали, где-то что-то не сказали. Я как раз имею в виду принятие решений в том регионе, в котором вы работаете. Прежде всего председателей райисполкомов. Мы договорились, что в течение этого года каждый из председателей реализует какой-то инвестиционный проект для того, чтобы люди были трудоустроены. Если кто-то еще не занялся сельхозтехникой - займитесь, сделайте нормальную сельхозтехнику. Если кто-то не организовал ПМК - организуйте. Потому что не может быть хозяина в районе, который не имеет под рукой 100-120 человек строителей. О чем тогда может быть речь? Также Александр Лукашенко добавил, что нужен один нормальный проект в год, чтобы люди видели какое-то движение и получили рабочие места. Нужно поменьше бегать по колхозам, т. к. в районе уже есть 2-3 тяжелых хозяйства. За них и должен взять ответственность председатель райисполкома.
Одно хозяйство у вас должно быть идеальным для того, чтобы показывать молодым специалистам, куда мы движемся. Молочно-товарный комплекс, зерносушильное хозяйство, машинный двор. Учить надо людей. Но учить не на словах, а на деле. Привезли - показали. Единственное, заместители председателей облисполкомов - люди не новички. Это реализация замысла и программы той или иной области. В Витебской области море работы. Не важно, что вы будете вести там - социальные блоки. Самый главный экзамен для вас на сегодняшний день - это те интеграционные структуры, которые мы создавали. За них надо отвечать головой. На Могилевщине море работы.
Справедливость во всем
"В основе нашей политики должна быть справедливость", - обратил внимание Президент. Дисциплина, организованность и активная работа с людьми - краеугольные вопросы для местной власти.
Еще раз подчеркиваю: дисциплина и еще раз дисциплина! Я смотрю: поднажали с осени прошлого года, грубо говоря, гайки подкрутили и, несмотря на погодные условия (все-таки, к счастью, хорошие дожди проходят, но они сдерживают немного посевную кампанию), работают как никогда люди. А почему? Организация. Люди увидели, что могут потерять. Там война, там движуха какая-то на западных границах и прочее. И люди поняли, что лучше немного упираться и работать, давать результат, нежели мы получим серьезные проблемы. Будет организация и дисциплина, мы решим все вопросы - все. Тем более - аграрный комплекс. Продукты питания нужны, без них никуда, они дорожают постоянно. Используйте этот момент. И самое главное - люди. Я вас очень прошу: работайте с людьми. Да, дисциплина. Но должна быть в основе всего, вашей политики и всей нашей справедливость лежать. Справедливо. Если люди к вам обращаются, значит, надо реагировать на это. Кому-то прямо сказать: "Этого мы делать не будем, у тебя трое сыновей, иди свой забор ремонтируй или покрась свою хату сам или сами. Но если приходит человек, которому нужна действительно помощь, ему надо эту помощь оказывать. В основе должна лежать справедливость. Сейчас спрос на справедливость. Да и все мы хотим, чтобы мир был более справедливым, и отношение к нам было более справедливым. Это главное.
Президент поручил основательно взяться за сельсоветы и подчеркнул роль руководителей в районах: нужно выводить на новый уровень предприятия в регионах от промышленных и сельскохозяйственных до торговли и обслуживания. Материальные ресурсы в их руках. От них зависят рабочие места и зарплаты белорусов.
Если мы сегодня идем работать руководителями, мы сразу должны понимать четко, что мы готовы принять на себя решение. Да, иногда нужно не бояться ошибиться. Возможно, мы ошибемся, но имеем возможность всегда исправить эту ситуацию.
У нас район сельскохозяйственный. Мы много строим в последнее время, много реконструируем, поэтому обязательно будем поддерживать свою ПМК. Она у нас на достаточном уровне и так находится, дальше будем поддерживать. Опять же это райагросервисы, будем смотреть, может где-то переориентироваться, потому что ничего не стоит на месте, все меняется, меняется и работа райагросервиса.
А. Лукашенко назначил и согласовал на должности 19 человек
Обновилась сегодня также команда управленцев в Минпроме, Минсельхозпроде, в МАРТ и Минспорта. Заполнены и пять квотных должностей: в Экономическом суде СНГ, в Парламентском собрании Союза Беларуси и России, а также Объединенном штабе ОДКБ.
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