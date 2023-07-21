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Лукашенко назначил нового зампредседателя Госпогранкомитета

Лукашенко назначил нового зампредседателя Госпогранкомитета

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил полковника Игоря Гутника заместителем председателя Государственного пограничного комитета. Соответствующий указ глава государства подписал 21 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Занимавший эту должность генерал-майор Сергей Новиков уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

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