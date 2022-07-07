Лукашенко назначил новых руководителей местной вертикали, важнейших организаций и госорганов, а также дипломатов

Новые руководители местной вертикали, важнейших организаций и госорганов, а также дипломаты. Кадровый день сегодня во Дворце Независимости. Президент согласовал большой пул руководителей на местах в Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областях. Кадрам белорусский лидер уделяет много внимания, ведь они в том числе основа аграрных успехов нашей страны. Есть новые назначенцы и в не менее важной сфере, связанной с военными. Подробности у Алексея Волкова.

Криминал в Оршанском районе

Тихий и спокойный городок Барань Оршанского района попал в криминальные сводки. Молодой мужчина да еще и с молотком напал на магазин, разбил окно. Попытка штурма провалилась, и в чувствах нарушитель спокойствия кинул инструмент и убежал. Позже милиция установит - 39-летний безработный, здоровый детина.

Разберемся с безработицей, будет меньше вот таких историй, заключает Александр Лукашенко во время совещания по кадрам. Среди назначенцев множество как раз председатель местных исполкомов.

Президент о ситуации с безработными

В числе приоритетных задач, которые Александр Лукашенко поставил перед главами райисполкомов, также обеспечение занятости населения и создание рабочих мест. Особое внимание, по словам Президента, нужно уделить решению проблемы тунеядства - когда есть работа, но отдельные личности трудиться не хотят. "По отношению к безработным действуйте так, как вы примете решение на исполкоме районного совета. Они все должны быть заняты. Ибо потом мы будем тратить огромные деньги для того, чтобы заставить не просто работать, а в чувство привести. Правоохранительные органы будут тратить огромные деньги. И посмотрите, основные тяжелые преступления совершаются в нетрезвом состоянии в основном безработными. Обратите на это внимание. Создайте им рабочие места, если их нет (хотя я уверен, что сейчас рабочих мест достаточно в любом районе), и заставьте каждого работать", - поставил задачу глава государства. Он также пообещал проверить, как в районах выполняется его требование создать хотя бы по одному дополнительному предприятию, где будут заняты высвободившиеся в регионе люди.

Вместе с тем глава государства предостерег новых руководителей райисполкомов от перегибов в кадровой работе, ориентировал их на внимательное отношение к работникам: "Не спешите с кадрами, аккуратненько, не надо ломать через колено".

"Клоню вас к тому, что дисциплина, исполнительская и технологическая, порядок в ваших районах должны соблюдаться неукоснительно", - подчеркнул Президент.

Витебская, Гомельская, Гродненская, Могилевская и Минская области - десяток председателей в районах. На региональные кадры Президент делает особенный акцент - там земля, там продовольствие и предприятия. А впереди основной этап уборочной кампании.

А. Лукашенко рассказал про важность уборочной кампании

"Обстановка непростая, но не критическая. Самое главное, что все в наших руках. Хочу вам напомнить о том, что впереди голод, как все кричат. Наверное. Будет непросто, в мире будет непросто", - отметил глава государства.

В зоне ответственности руководителей районов традиционно находится сельское хозяйство. Президент акцентировал внимание на том, чтобы эта отрасль была под постоянным контролем и тех, кто назначен сегодня. "Сделайте все для того, чтобы в этом году организованно провести уборочную кампанию, собрать хороший урожай, сделать хорошие запасы". В этой связи глава государства напомнил о необходимости обеспечения запасов продовольственной продукции, их закладки в стабилизационные фонды в достаточных объемах и хорошего качества. "Уборочная кампания, стабилизационные фонды - вопросы очень важные", - еще раз обратил внимание белорусский лидер.

"Посмотрите, как сохранить выращенный хлеб, чтобы и зарослей не было, потому что дождь хороший прошел, сейчас пойдет расти сорняк. Надо сделать все необходимое для того, чтобы сохранить урожай, - добавил глава государства. - Надо думать о тактике уборочной кампании. Уберите все до зернышка. Но не надо забывать, что у нас кроме колосовых зерновых достаточно других культур, которые надо убрать: сахарная свекла, лен, картофель, кукуруза (большие объемы). Все способствует тому, чтобы был хороший урожай по всем культурам".

Также Президент четко отметил: необходима реальная работа - никакой показухи. Прием граждан не должен быть формальным! Председатели уверяют: все поняли и услышали.

Иван Федоров, председатель Лиозненского райисполкома: Глава государства поставил задачу в преддверии уборки подготовить технику и убрать весь урожай без потерь, особое внимание уделить продовольственной безопасности в свете последних событий мировых, сохранить каждое зерно, каждый килограмм продовольствия.

Владимир Новицкий, председатель Червенского райисполкома: Настрой боевой. Нужно общаться и видеть все трудности и успехи нашего сельского хозяйства. Та же самая сегодня задача ставится - занятость населения, особенно по отношению к тем, которые не хотят работать.

Назначения и в Академии наук - Василий Гурский стал главным ученым секретарем. Новые лица в комитете по госнаукам и технологиям, в департаменте государственных знаков Минфина. Владимир Боровиков к дипломатической миссии во Вьетнаме добавил и Мьянму по совместительству. И не менее важные должности - генеральный директор ГВТУП "Белспецвнештехника" Геннадий Тимошевич и глава холдинга "Геоинформационные системы управления" Николай Балигатов. Работа этих направлений важна особенно в контексте санкций.

Президент: Тот, кто шевелится, даже не заметил эти санкции

"Вы прекрасно знаете, в какой ситуации мы находимся. Мир не без добрых людей. Тот, кто шевелится, даже не заметил эти санкции. Но если вы чувствуете, что где-то надо пошевелиться, значит, надо шевелиться. Надо находить в мире новых партнеров, надо находить выход из создавшейся ситуации. Но самое главное для нас - производить свое. Производить, замещать то, что мы покупали", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Не думаю, что нас озолотили наши заокеанские и ближние партнеры в этом плане. Ясно, что эта система более закрытая, и не очень-то была помощь со стороны Запада, не очень-то они хотели нам продавать все лучше. Поэтому надо свои компоненты, комплектующие, все делать свое. Надеюсь, что вы с этим справитесь. Вы люди опытные и понимающие", - сказал Президент.

А. Лукашенко поручил разработать надежные средства связи для военных

Важный момент - разработка надежных средств связи для военных. Тут будет полезен и опыт Украины, где современные глушилки связи показали: нужен качественный рывок.

Как проинформировал Президента Николай Балигатов, разработанные на предприятии средства позволяют налаживать устойчивую связь, которой не страшны помехи.

"То есть, здесь схвачено все, и можно надеяться, что никакие помехи связи нам не помешают?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Мы уверены в том, что управление, живучесть войск будет обеспечена нашими техническими средствами", - заявил новый руководитель холдинга.

"Но вы, пожалуйста, тысячу раз проверьте это все, попытайтесь их подавить, разбить, раздавить чем угодно, чтобы проверить, надежны ли они. Это уроки украинской операции. Американцы и другие поставляют системы радиоэлектронной борьбы и очень эффективно работали против средств связи, которые использовали россияне. А у нас похожие. Поэтому нам надо очень серьезное внимание на это обратить, - подчеркнул глава государства. - И уже и американцы, и все западники-специалисты говорят, что РЭБ (радиоэлектронная борьба) в ходе любой операции незаменимая вещь".