Лукашенко назначил Перцова заместителем главы Администрации Президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимира Перцова заместителем главы Администрации Президента, сообщает БЕЛТА .

До настоящего времени Владимир Перцов работал на посту министра информации Беларуси.

"Идеологическая работа сегодня выходит на первый план. И принято решение о направлении вас в Администрацию Президента на должность руководителя информационной вот этой сферы вообще в стране. Назначая здесь заместителя главы Администрации по экономике (вы наверное, отследили), я ему говорил, что нам надо как-то сконцентрироваться и вывести, выстроить пирамиду. Много специалистов хороших - министерства, ведомства, в правительстве - и вывести на заместителя Администрации Президента работу в экономике. Точно так надо подтянуть, привести в порядок средства массовой информации все, идеологическую работу и вывести на заместителя главы Администрации Президента. Может быть, даже иметь комиссию какую-то под своим руководством, чтобы посоветоваться, вовремя отреагировать", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил наличие у Владимира Перцова хорошего опыта в информационной сфере. Ранее он в том числе работал руководителем радио и телевидения на областном уровне, возглавлял представительство МТРК "Мир" в Беларуси. "Очень солидная, уважаемая мною компания. Всегда к ней хорошо относился. Как раз ваш период, когда эта компания поднялась", - заметил глава государства.



"Хотелось бы, чтобы у нас в Беларуси это все было приведено в порядок. Я имею в виду идеологическая работа. Вы можете разговаривать с людьми. Это редкость для человека. Я всегда говорю, что штучный товар, когда человек может вести идеологическую работу. Не просто прийти, как у нас когда-то в четверг был информационный политдень: надо - не надо, кто может - не может, поговорили и, зачастую, во вред", - сказал Президент.

