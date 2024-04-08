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Лукашенко назначил Перцова заместителем главы Администрации Президента
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимира Перцова заместителем главы Администрации Президента, сообщает БЕЛТА.
До настоящего времени Владимир Перцов работал на посту министра информации Беларуси.
"Идеологическая работа сегодня выходит на первый план. И принято решение о направлении вас в Администрацию Президента на должность руководителя информационной вот этой сферы вообще в стране. Назначая здесь заместителя главы Администрации по экономике (вы наверное, отследили), я ему говорил, что нам надо как-то сконцентрироваться и вывести, выстроить пирамиду. Много специалистов хороших - министерства, ведомства, в правительстве - и вывести на заместителя Администрации Президента работу в экономике. Точно так надо подтянуть, привести в порядок средства массовой информации все, идеологическую работу и вывести на заместителя главы Администрации Президента. Может быть, даже иметь комиссию какую-то под своим руководством, чтобы посоветоваться, вовремя отреагировать", - заявил глава государства.
Александр Лукашенко отметил наличие у Владимира Перцова хорошего опыта в информационной сфере. Ранее он в том числе работал руководителем радио и телевидения на областном уровне, возглавлял представительство МТРК "Мир" в Беларуси. "Очень солидная, уважаемая мною компания. Всегда к ней хорошо относился. Как раз ваш период, когда эта компания поднялась", - заметил глава государства.
"Хотелось бы, чтобы у нас в Беларуси это все было приведено в порядок. Я имею в виду идеологическая работа. Вы можете разговаривать с людьми. Это редкость для человека. Я всегда говорю, что штучный товар, когда человек может вести идеологическую работу. Не просто прийти, как у нас когда-то в четверг был информационный политдень: надо - не надо, кто может - не может, поговорили и, зачастую, во вред", - сказал Президент.
"Думаю, что вот этот радикальный шаг - с должности министра на руководителя средств массовой информации, идеологической работы в стране - это нужный и полезный в данном направлении шаг, - отметил Александр Лукашенко. - Работы будет очень много. Но это очень самостоятельная работа. Не надо думать, что тут кто-то - или глава Администрации, или кто-то - будет работу вести эту. Нет, это исключительно ваша организационная работа. И глава Администрации, все остальные, я в том числе, будем вам помогать. Но эту работу надо выстроить. Я надеюсь, что вы это сделаете".
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