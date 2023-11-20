Лукашенко назначил послов в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию и Индонезию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 ноября рассмотрел кадровые вопросы и назначил послов в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию и Индонезию, сообщает БЕЛТА.

Александр Червяков, работавший в должности министра экономики, назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Китайской Народной Республике.

Игорь Маршалов, занимавший пост зампредседателя Комитета государственного контроля - директора Департамента финансовых расследований, назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Зимбабве.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Республике Ботсвана, Республике Мозамбик и Республике Намибия назначен Игорь Белый. До настоящего времени он работал начальником главного управления Азии, Африки и Латинской Америки Министерства иностранных дел.

Сергей Малиновский, руководивший главным информационно-аналитическим управлением МИД, отправится работать Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Сербия и по совместительству в Республике Северная Македония.

Роман Романовский назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Индонезия и по совместительству в Малайзии, Республике Сингапур и Республике Филиппины. До назначения на эту должность он работал заместителем начальника главного управления - начальником управления общеевропейского сотрудничества главного управления Европы и Северной Америки МИД.

Президент также дал согласие на назначение генеральным консулом Республики Беларусь в г.Мумбаи (Республика Индия) Александра Мацукова, который до настоящего времени работал начальником управления по вопросам гражданства и выезда за границу главного консульского управления МИД.

Президент также дал согласие на назначение генеральным консулом Республики Беларусь в г.Мумбаи (Республика Индия)Александра Мацукова, который до настоящего времени работал начальником управления по вопросам гражданства и выезда за границу главного консульского управления МИД.





"Страны чрезвычайно важные". О сотрудничестве с Китаем и Зимбабве

Несмотря на то, что все кадровые решения этого дня были связаны с дипломатическими должностями, Александр Лукашенко отдельно пригласил для назначения и разговора будущих послов в Китае и Зимбабве.



"Я специально вас пригласил отдельно, чтобы переговорить по поводу вашего назначения. Но хочу сказать: две страны чрезвычайно важные", - подчеркнул белорусский лидер, обращаясь к Александру Червякову и Игорю Маршалову.

Глава государства отметил, что отношения Беларуси с КНР уже выстроены по основным направлениям, определены контакты, а потому новому послу предстоит работать не на "голом месте".

"Не скажу, что в Зимбабве мы выстраиваем наши отношения с белого листа. Мой визит в прошлом году. Естественно, тут не только моя заслуга - все, что было сделано до визита и после визита, говорит о том, что у нас там, конечно, еще непаханое поле. Хотя хлеба уже благодаря нам (в Зимбабве. - Прим. БЕЛТА) получили достаточно, чтобы людей накормить. Но работы очень много, - напутствовал белорусский лидер. - Надо создавать дипломатическое представительство, шире входить в эту страну. Тем более они нас ждут очень. Нас ценят, мы доказали, что мы солидные люди. И они хотят, чтобы мы свои технологии и в машиностроении, и других отраслях - строительстве, здравоохранении, образовании (подготовка кадров очень важна), да и в аграрном секторе - переносили в Зимбабве".

"Соседи (Зимбабве. - Прим. БЕЛТА), когда узнали, услышали, особенно Мозамбик, - они очень хотят с нами сотрудничать", - добавил глава государства.

Возвращаясь к теме сотрудничества с Китаем, Александр Лукашенко подчеркнул, что эта страна наряду с Россией входит в число основных партнеров: "Помогают нам и технологически самыми высокими технологиями, и в финансовом отношении". Глава государства рассчитывает, что опыт Александра Червякова позволит поднять отношения с Китаем на более высокий уровень.

"Поэтому работы будет достаточно", - подчеркнул глава государства.



О критериях оценки работы дипломатов





Принимая кадровые решения о назначении послов в ЮАР, Сербию и Индонезию, глава государства отдельно поинтересовался у ответственных должностных лиц, чем отличились кандидаты на эти должности, что именно их выбрали из большой когорты претендентов.

"Все представленные сотрудники имеют значительный опыт дипломатической работы, он составляет больше 20 лет, - пояснил министр иностранных дел Сергей Алейник. - Все сотрудники обладают необходимыми знаниями, навыками, имеют опыт работы в загранучреждениях, зарекомендовали себя на нынешних должностях в качестве грамотных специалистов, патриотично настроены. Уверен, что они будут достойно представлять нашу республику в тех странах, аккредитацию в которых предлагается сегодня утвердить, и будут отстаивать наши интересы в этих странах, продвигая в первую очередь экономическую повестку дня, которая сегодня для нас является приоритетной".

"Хотелось бы, чтобы они понимали, что мы их будем оценивать прежде всего за торгово-экономическое сотрудничество со странами", - обратил внимание Президент.





"Беларусь способна оказать помощь" О перспективах работы с югом Африки

Говоря о сотрудничестве с Мозамбиком, Александр Лукашенко подчеркнул, что оно должно развиваться в связке с соседним Зимбабве, где Беларусь уже хорошо знают и взаимодействие между странами отлажено. Тем более что Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва общался на эту тему со своим коллегой из Мозамбика. "Там будет посол, точно так и в Зимбабве. Хотелось, чтобы вы поддерживали контакты. Нам Мозамбик, образно говоря, прицепом надо зацепить за Зимбабве, - ориентировал глава государства. - Они очень заинтересованы в нас. И мы там со своими технологиями, особенно в аграрно-промышленном комплексе, можем здорово им помочь".

Проблем в странах южноафриканского региона достаточно, и Беларусь способна оказать помощь в их решении, как это было в случае с Зимбабве. "В Зимбабве сегодня рады, что они накормили наконец-то хлебом людей. Убрать хлеб не могли. А сейчас они убирают два-три урожая. Они обеспечили себя главным продуктом. Почему Мозамбику не можем помочь? Можем. Поэтому надо разобраться в ситуации и главный акцент делать на той стране, где мы очень нужны и где мы можем им помочь. Естественно, это не благотворительность", - сказал белорусский лидер.

"Серьезно изучить ситуацию". О будущем отношений с Сербией и не только

Что касается сотрудничества с Сербией и работы белорусской дипмиссии в этой стране, то, как отметил Президент, ситуацию надо серьезно изучить. "Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси, - поставил задачу Александр Лукашенко. - Если они хотят (сотрудничать с Беларусью. - Прим. БЕЛТА), значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейско-американские санкции против Беларуси, это их работа, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним".

Александр Лукашенко ориентировал дипломатов на то, чтобы усиливать взаимодействие по тем направлениям и с теми странами, которые так же стремятся к конструктивному сотрудничеству и делают шаги навстречу. "Мы выходим на еще одну проблему, о чем я говорил. Если Запад и Америка не хотят с нами сотрудничать, хорошо - будем "сторожить" свои посольства там, где это надо. А основных дипломатов мы должны перебросить на те направления, где мы видим движение, - подчеркнул глава государства. - У нас по многим странам есть движение, мы сотрудничаем со многими странами. Надо их усиливать". Это утверждение в равной степени относится и к Сербии. "Просто вам надо политически там разобраться, чего они хотят. Одно дело заявлять, а делать совершенно иное - такая политика никому не нужна. Поэтому надо здесь разобраться", - сказал белорусский лидер.

"Надо закрепляться". О регионе Юго-Восточной Азии

Ситуацию по сотрудничеству со странами Юго-Восточной Азии Президент охарактеризовал следующим образом: "Кроме каких-то эпизодических экономических контактов, торгово-экономических, иначе не скажешь, мы там не очень-то обосновались. Надо закрепляться. И Индонезия, и Малайзия, да и Сингапур - это интересные для нас страны, и везде мы должны полтора-два-три проекта найти. Это ваша задача".

"Должны видеть там свой интерес". О более тесном сотрудничестве с Индией

Генеральное консульство Беларуси в индийском Мумбаи, по словам Президента, должно работать вместе с посольством. "Надо объединяться однозначно. Не делить там посольство, консульские подразделения. Если надо усиливать, значит, надо усиливать, - сказал глава государства. - Мы должны наладить более тесное сотрудничество с Индией, которое будет выражаться прежде всего в экономике, торгово-экономических отношениях. Это глобальнейшая страна, огромная. Мы должны видеть там свой интерес".