Лукашенко назвал главную ценность Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, назвал главную ценность и приоритет страны, сообщает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь, преодолев многие трудности, успешно развивается и строит огромные планы на будущее. "Наши цели - высочайшие технологии, работа для людей, продажи за пределы страны (половину мы продаем на экспорт), инвестиции. Это основы национальной безопасности любого государства, - заявил Президент. - Наш приоритет - люди. Мы продолжим делать все, чтобы в каждом уголке страны улучшались условия для создания семьи и рождения детей, для труда и отдыха, для достижения желанных высот в науке, творчестве, культуре и спорте".

Успех по всем направлениям зависит от самих белорусов, убежден Александр Лукашенко. Если сконцентрироваться на своих целях и возможностях, то будет все - технологии, передовые производства, освоение космоса.

"Говорил и повторю: наше золото - это люди. Талантливые и трудолюбивые", - подчеркнул Президент, заметив, что это не комплименты, а оценка нынешних достижений белорусского общества.

"Западные так называемые партнеры сделали все, чтобы наши предприятия развалились. А они работают. Люди трудятся в своей стране, получают заработную плату, - привел примеры глава государства. - Логистические пути на запад перекрыли - мы проложили новые, на восток. Отказались от наших товаров - их у нас с удовольствием покупают жители других стран".

Кроме того, на порядок выросли реальные доходы граждан. Неузнаваемо преображаются города и села Беларуси, построены и отремонтированы тысячи километров дорог. И это не предел - сейчас строят новые станции и запускают новые линии метро.

"Наши успехи в машиностроении, сельском хозяйстве, космосе, биотехнологиях, военной промышленности, производстве лазерной техники, микроэлектроники признаны во всем мире, особенно в России в это непростое время", - добавил Александр Лукашенко.

"Вместе с братьями-россиянами построили собственную АЭС, - продолжил белорусский лидер. - Вместе с китайскими друзьями с нуля создали легковое автомобилестроение, ракетостроение". В медицине, по словам Президента, Беларусь достигла уровня, о котором еще лет 20 назад даже не мечталось. Белорусские ученые работают и в Арктике, и в Антарктиде.

"Мы сумели создать экономику с таким запасом прочности, что нами очень сложно манипулировать, - подчеркнул глава государства. - Сегодня уже никто не скажет, мол, мы прекратим вам поставлять продукты питания, и вы умрете с голоду (помните, это совсем недавно было). Мы сами себя кормим и реализуем продовольствие на рынки более 100 стран мира, получая от этого более 8 млрд долларов ежегодно".

Бесполезно угрожать Беларуси и запретом на продажи машин, агрегатов и их обслуживание, констатировал Александр Лукашенко. Ведь многое белорусы делают сами на отечественных предприятиях: от комбайнов и ноутбуков до легковых автомобилей и электробусов. "Ну, а если каких-то возможностей пока нет, так и на западе свет клином не сошелся. Есть друзья и в других частях света. Пройдет еще пять лет, и мы с россиянами будем делать все, что нужно для жизни и процветания наших государств", - заявил Президент.