Лукашенко назвал медленным процесс формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил медленное движение в реализации ряда важнейших для развития ЕАЭС вопросов. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает БЕЛТА.

"По ряду важнейших вопросов внутренней повестки евразийской интеграции мы двигаемся сложно и откровенно медленно. Прежде всего речь идет о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации мероприятий цифровой повестки, либерализации транспортного рынка", - констатировал глава государства.

"А ведь это основополагающие для наших экономик сферы деятельности. И их актуальность на фоне санкций только возросла", - подчеркнул Александр Лукашенко.