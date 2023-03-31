Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал народное единство одним из главных условий реального суверенитета государства. Об этом глава государства заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Говоря о главных условиях, которые обеспечивают реальный суверенитет государства, и о том, что еще нужно сделать всем вместе, чтобы в нашу дверь не входили, а если и входили - то только с миром и только друзья, Президент подчеркнул: одно из важнейших условий суверенитета и независимости - народное единство. "Мы, белорусы, всегда демонстрировали его в переломные моменты истории. Именно единство давало нам силы для победы над врагами и обстоятельствами", - заявил он.

Так, по словам главы государства, было в годы революционных лихолетий, когда белорусский народ не упустил шанс создания основ национальной государственности. Так было в 1939-м, когда воссоединились исторически белорусские земли, что было бы невозможно без стремления белорусов жить в одной семье.

Так было в годы Великой Отечественной войны, когда оккупанты столкнулись с поистине всенародным сопротивлением, беспрецедентным в истории мира. "И плечом к плечу кто с нами стоял тогда в лесах и болотах? Наши славяне, наши русские люди. Отсюда ответ, почему мы сегодня с ними", - заметил Александр Лукашенко.

"В тяжелое послевоенное время, в лихие 90-е, в периоды мировых кризисов и в пандемию белорусы всегда были едины перед лицом трудностей и вызовов. Я слышал вас, вы слышали меня. Все вместе мы выстояли под натиском либеральных моделей, вытянув страну из разрухи, из пропасти. Мы сохранили преемственность исторических эпох и традиций, - заявил белорусский лидер. - И все стратегические решения мы принимали сами (как бы нас ни упрекали, что нами кто-то управляет). Принимали подавляющим большинством голосов на референдумах и выборах, поддерживая политический курс страны, которому следуем почти три десятилетия. Большинством мы выстояли в 2020-м. Это очевидно даже для тех, кто управлял тем варварским блицкригом. Правда, пора бы им уже публично признать свое поражение".