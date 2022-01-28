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Лукашенко назвал Послание как три вопроса к белорусскому народу
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Послание белорусскому народу и Национальному собранию как три вопроса к белорусскому народу, сообщает БелТА.
"Особенность сегодняшнего мероприятия понятна. Она озвучена нашими специалистами, журналистами. Но я хотел бы придать новое звучание этому Посланию и подтекстом назвать его как три вопроса к белорусскому народу", - сказал Александр Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул: "Мы привыкли к тому, что белорусский народ, избрав своего Президента, вправе спросить с него, критиковать, как только это возможно, обижаться на него, в радости проводить время. Но, наверное, и белорусский Президент имеет право в определенные периоды нашей истории, особенно острые периоды, задать три волнующих вопроса своему народу. Вопросы, волнующие Президента и наше общество".
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