Лукашенко не исключает сценария физического устранения Зеленского украинскими агентами

Президент Беларуси Александр Лукашенко винтервьютелеканалу "Россия",высказался о Владимире Зеленском, который в перспективе может оказаться в роли предателя для своей страны.

"Я всегда Володе Зеленскому говорю: "Слушай, власть там (в США. - Прим. ред.) поменяется и новый руководитель скажет: "Я не знаю, я не слышал" (речь о возможной смене внешнеполитических приоритетов. - Прим. ред.). Так же было всегда. Поэтому давай строить отношения из наших интересов и принципов. Не понимают. Ну, это ж в голову не вложишь, если ты занимался неизвестно чем, пришел в политику, и ты к этому не готов,

- сказал Александр Лукашенко. -

А еще деньги любишь. Вот тебе денег немножко дали, в Англии сказали: "Вот особнячок свободный, за эти деньги купи". И он будет там с Аленой (имеется в виду Елена - супруга Владимира Зеленского. - Прим. ред.) сидеть и с детишками радоваться"

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"Да не будешь ты радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов (руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины. - Прим. ред.) пошлет кого-нибудь - тебя ликвидируют как предателя. Вот и все. Тоже надо не исключать такую возможность. Беда", - добавил Президент Беларуси.