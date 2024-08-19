3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко не исключает сценария физического устранения Зеленского украинскими агентами
Президент Беларуси Александр Лукашенко винтервьютелеканалу "Россия",высказался о Владимире Зеленском, который в перспективе может оказаться в роли предателя для своей страны.
"Я всегда Володе Зеленскому говорю: "Слушай, власть там (в США. - Прим. ред.) поменяется и новый руководитель скажет: "Я не знаю, я не слышал" (речь о возможной смене внешнеполитических приоритетов. - Прим. ред.). Так же было всегда. Поэтому давай строить отношения из наших интересов и принципов. Не понимают. Ну, это ж в голову не вложишь, если ты занимался неизвестно чем, пришел в политику, и ты к этому не готов,
- сказал Александр Лукашенко. -
А еще деньги любишь. Вот тебе денег немножко дали, в Англии сказали: "Вот особнячок свободный, за эти деньги купи". И он будет там с Аленой (имеется в виду Елена - супруга Владимира Зеленского. - Прим. ред.) сидеть и с детишками радоваться"
.
"Да не будешь ты радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов (руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины. - Прим. ред.) пошлет кого-нибудь - тебя ликвидируют как предателя. Вот и все. Тоже надо не исключать такую возможность. Беда", - добавил Президент Беларуси.
Смотрите телеверсию интервью Александра Лукашенкоканалу "Россия"ЗДЕСЬ
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов