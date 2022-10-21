Лукашенко не верит в возможность начала третьей мировой войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко не верит, что может начаться третья мировая война, но подчеркивает, что опасаться и предвидеть надо все. Об этом глава государства заявил журналистам на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, пишет БелТА.

"Предвидеть надо все и опасаться всего. Ну кто сегодня может сказать, что не разразится третья мировая война. Мы как никогда близки к ней. Но я не верю, что третья мировая война будет. Потому что опасность в том, что третья мировая война приведет к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Европа прежде всего обеспокоена тем, чтобы не началась третья мировая. "Она начнется, если только, не дай бог, будет применено ядерное оружие. Хотя это тоже не факт. Оружие оружию рознь. Но не дай бог, конечно. Это будет совершенно иная картинка. Картина маслом, как говорил классик", - сказал Президент.

Учитывая, что в Беларуси последние дни прошли фактически в формате родительской недели - 21 октября впервые отмечается День отца, а 14 октября отмечался День матери, Александр Лукашенко поделился мнением, что является главным для родителей и их детей в нынешней неспокойной обстановке.



"Самое главное сейчас для родителей, просто скажу, чтобы ваш сынишка или дочурка утром могли проснуться с улыбкой, улыбнуться родителям, покушать, чтобы вы могли в теплой водичке искупать ребеночка, и может, не один раз. И сами душ принять. И не стирать туалетную бумагу, как это сегодня рекомендуют безумцы на Западе. Чтобы мы жили нормальной жизнью. А еще точнее скажу: чтобы мы будущий год прожили хотя бы так, как этот. Не хуже. Главное, чтобы не было хуже. Вы видите, что происходит в мире. Это основное", - сказал Президент.

