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Лукашенко: Нельзя создавать в СМИ "параллельные миры" всеобщего благоденствия и замалчивать проблемы
Нельзя создавать в СМИ "параллельные миры" всеобщего благоденствия и замалчивать острые вопросы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на Форуме медийного сообщества Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Никогда не требовал фильтровать информацию, создавая в СМИ "параллельные миры" всеобщего благоденствия и замалчивая острые темы. Мой подход вы знаете: люди должны видеть и знать правду", - подчеркнул Президент. Он убежден, что нужно освещать проблемные, критические вопросы.
"Некоторые руководители на местах очень болезненно реагируют на вынос сора из избы. Это плохая тенденция, - заявил Александр Лукашенко. - Не надо прятать проблемы, ретушировать. Они есть в каждой стране. Но освещать их нужно объективно, без критиканства и не сгущая краски".
Фото: БЕЛТА
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