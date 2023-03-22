Лукашенко: Нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человека

"В эти минуты я хочу обратиться к нашей молодежи. Мы гордимся вами. Всеми. Особенно теми, кто принял участие в реконструкции этого мемориального комплекса. Музей, который мы сегодня открываем под хатынским небом, - в том числе и ваше детище. Все вместе мы воплотили в жизнь проект, призванный сделать память об ужасах той войны еще острее. Я очень хотел, чтобы у людей щемило в груди еще до того, как ступить ногой на святую землю Хатыни. Думаю, у нас получилось", - подчеркнул глава государства.