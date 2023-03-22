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Лукашенко: Нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человека

Лукашенко: Нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человека

Нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человека. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 марта на памятном мероприятии, приуроченном к 80-летней годовщине хатынской трагедии, пишет БЕЛТА.

Во время церемонии Александр Лукашенко отдельно обратился к молодежи, ведь объектам капитального ремонта и реконструкции мемориального комплекса "Хатынь" был присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки.

"В эти минуты я хочу обратиться к нашей молодежи. Мы гордимся вами. Всеми. Особенно теми, кто принял участие в реконструкции этого мемориального комплекса. Музей, который мы сегодня открываем под хатынским небом, - в том числе и ваше детище. Все вместе мы воплотили в жизнь проект, призванный сделать память об ужасах той войны еще острее. Я очень хотел, чтобы у людей щемило в груди еще до того, как ступить ногой на святую землю Хатыни. Думаю, у нас получилось", - подчеркнул глава государства.

"В Год мира и созидания мы, белорусы, говорим отчетливо и громко: нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человеческой", - заявил Президент.

Фото:БЕЛТА

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