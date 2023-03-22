3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Лукашенко: Нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человека
Нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человека. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 марта на памятном мероприятии, приуроченном к 80-летней годовщине хатынской трагедии, пишет БЕЛТА.
Во время церемонии Александр Лукашенко отдельно обратился к молодежи, ведь объектам капитального ремонта и реконструкции мемориального комплекса "Хатынь" был присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки.
"В эти минуты я хочу обратиться к нашей молодежи. Мы гордимся вами. Всеми. Особенно теми, кто принял участие в реконструкции этого мемориального комплекса. Музей, который мы сегодня открываем под хатынским небом, - в том числе и ваше детище. Все вместе мы воплотили в жизнь проект, призванный сделать память об ужасах той войны еще острее. Я очень хотел, чтобы у людей щемило в груди еще до того, как ступить ногой на святую землю Хатыни. Думаю, у нас получилось", - подчеркнул глава государства.
"В Год мира и созидания мы, белорусы, говорим отчетливо и громко: нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человеческой", - заявил Президент.
Фото:БЕЛТА
Президент
Все
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Лукашенко: Растет необходимость возвращения Беларуси и Польши к нормальным отношениям
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов