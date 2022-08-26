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Лукашенко: Никакие украинцы не "нацики", кроме правящей верхушки

Лукашенко: Никакие украинцы не "нацики", кроме правящей верхушки

Никакие украинцы не "нацики", кроме правящей верхушки. Об этом заявил журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

"Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Будь то западные (западенцы, как их называют). Ничего в них плохого нет. Никакие они не "нацики". "Нацики" - это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди. Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить украинский народ (с Днем Независимости. - Прим. БелТА)", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Поздравление главы государства вызвало странную реакцию у украинских политиков. Один из депутатов даже стал угрожать физической расправой, за что Генеральная прокуратура Беларуси вполне обоснованно возбудила в отношении него уголовное дело. Однако Александр Лукашенко на это даже не обращает внимания. "О том, что там кто-то в бешенство пришел, - точно как по Шольцу. Я на это даже внимания не обратил", - заявил он.

Президент отметил, что в его отношении к Украине переплелись и личные чувства, и государственный взгляд. "Мои корни прапрапрадедов зарыты где-то между Черниговом и Киевом. Фамилия сама о себе говорит. Слава богу, что сохранил, - сказал Александр Лукашенко. - Что касается государственного - это наши соседи. Их не выбирают, я часто говорил. Это от Господа Бога. А раз подарены нам Господом Богом, мы должны относиться к ним соответственно. Третье - это наши люди, это славяне. Мы все от одного корня. Я вообще всегда восхищался Украиной".

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