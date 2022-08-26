Лукашенко: Никакие украинцы не "нацики", кроме правящей верхушки

Никакие украинцы не "нацики", кроме правящей верхушки. Об этом заявил журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

"Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Будь то западные (западенцы, как их называют). Ничего в них плохого нет. Никакие они не "нацики". "Нацики" - это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди. Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить украинский народ (с Днем Независимости. - Прим. БелТА)", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Поздравление главы государства вызвало странную реакцию у украинских политиков. Один из депутатов даже стал угрожать физической расправой, за что Генеральная прокуратура Беларуси вполне обоснованно возбудила в отношении него уголовное дело. Однако Александр Лукашенко на это даже не обращает внимания. "О том, что там кто-то в бешенство пришел, - точно как по Шольцу. Я на это даже внимания не обратил", - заявил он.