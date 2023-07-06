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Лукашенко: Никаких рисков для Беларуси от размещения ЧВК "Вагнер" нет

Лукашенко: Никаких рисков для Беларуси от размещения ЧВК "Вагнер" нет

Никаких рисков для Беларуси от размещения ЧВК "Вагнер" нет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.

"Никаких рисков от размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси, если это произойдет, я абсолютно не вижу. Это не тот случай, которым меня со всех сторон пытаются напрячь. Я понимаю, почему напрягают: если ЧВК "Вагнер" появится в Беларуси… Все соседи, и в том числе ваше руководство, Соединенных Штатов Америки, понимают, что это очень мощная боевая единица и вряд ли есть равные в мире подразделения, как ЧВК "Вагнер", прошедшие через многие бои, сражения и в данном случае через войну. Поэтому я понимаю, почему вы так топчетесь на этой теме", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что не видит "ничего особенного" в размещении ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Глава государства отметил, что Вооруженные Силы Беларуси очень боеспособные подразделения, не уступающие "Вагнеру".

"А опыт, который имеет "Вагнер" и командиры, они с удовольствием передадут нашим Вооруженным Силам. Я имею в виду военный опыт, который они получили. Тот, который нам необходим. Это тактика, боевые действия. Успокаиваться нам не приходится. Вы видите заявления разных непосед, Дуды и Володи Зеленского, о том, что они в покое Беларусь не оставят. Естественно, я как главнокомандующий должен реагировать на подобные вещи. Поэтому мы справимся с этой проблемой, если вы считаете, что это проблема. Я не считаю, что это проблема", - заявил Александр Лукашенко.

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