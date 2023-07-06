3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Лукашенко: Никаких рисков для Беларуси от размещения ЧВК "Вагнер" нет
Никаких рисков для Беларуси от размещения ЧВК "Вагнер" нет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.
"Никаких рисков от размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси, если это произойдет, я абсолютно не вижу. Это не тот случай, которым меня со всех сторон пытаются напрячь. Я понимаю, почему напрягают: если ЧВК "Вагнер" появится в Беларуси… Все соседи, и в том числе ваше руководство, Соединенных Штатов Америки, понимают, что это очень мощная боевая единица и вряд ли есть равные в мире подразделения, как ЧВК "Вагнер", прошедшие через многие бои, сражения и в данном случае через войну. Поэтому я понимаю, почему вы так топчетесь на этой теме", - сказал Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что не видит "ничего особенного" в размещении ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Глава государства отметил, что Вооруженные Силы Беларуси очень боеспособные подразделения, не уступающие "Вагнеру".
"А опыт, который имеет "Вагнер" и командиры, они с удовольствием передадут нашим Вооруженным Силам. Я имею в виду военный опыт, который они получили. Тот, который нам необходим. Это тактика, боевые действия. Успокаиваться нам не приходится. Вы видите заявления разных непосед, Дуды и Володи Зеленского, о том, что они в покое Беларусь не оставят. Естественно, я как главнокомандующий должен реагировать на подобные вещи. Поэтому мы справимся с этой проблемой, если вы считаете, что это проблема. Я не считаю, что это проблема", - заявил Александр Лукашенко.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов