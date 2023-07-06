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Лукашенко: Никакого суверенитета мы никому не отдавали

Лукашенко: Никакого суверенитета мы никому не отдавали

Никакого суверенитета Беларусь никому не отдавала. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.

Главе государства был задан соответствующий вопрос в связи с размещением в стране российских войск и оружия.

"Я мог бы у вас спросить, а какой суверенитет я кому-то отдал? Кому я отдал часть суверенитета, чтобы остаться у власти? Я остался у власти благодаря своему народу. В том числе благодаря белорусским журналистам, которые здесь находятся. Они - пропагандисты и агитаторы всего лучшего, что у нас есть в стране. Только благодаря этому я нахожусь у власти", - сказал Президент.

"Поэтому никакого суверенитета мы никому не отдавали. Суверенитет - это власть в пределах границ определенного государства. Кто, кроме наших властных структур и в том числе Президента Беларуси, здесь осуществляет власть?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

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