Лукашенко: Никакого суверенитета мы никому не отдавали

"Я мог бы у вас спросить, а какой суверенитет я кому-то отдал? Кому я отдал часть суверенитета, чтобы остаться у власти? Я остался у власти благодаря своему народу. В том числе благодаря белорусским журналистам, которые здесь находятся. Они - пропагандисты и агитаторы всего лучшего, что у нас есть в стране. Только благодаря этому я нахожусь у власти", - сказал Президент.