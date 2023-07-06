3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Лукашенко: Никакого суверенитета мы никому не отдавали
Никакого суверенитета Беларусь никому не отдавала. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.
Главе государства был задан соответствующий вопрос в связи с размещением в стране российских войск и оружия.
"Я мог бы у вас спросить, а какой суверенитет я кому-то отдал? Кому я отдал часть суверенитета, чтобы остаться у власти? Я остался у власти благодаря своему народу. В том числе благодаря белорусским журналистам, которые здесь находятся. Они - пропагандисты и агитаторы всего лучшего, что у нас есть в стране. Только благодаря этому я нахожусь у власти", - сказал Президент.
"Поэтому никакого суверенитета мы никому не отдавали. Суверенитет - это власть в пределах границ определенного государства. Кто, кроме наших властных структур и в том числе Президента Беларуси, здесь осуществляет власть?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей