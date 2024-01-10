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Лукашенко: Никакой войны не будет, если каждый на своем месте сделает то, что обязан
Мир - важнейшая ценность. И в Беларуси знают его цену. Буквально вчера, вручая премии "За духовное возрождение", наш Президент заметил, что фраза "лишь бы не было войны" - на устах всего мира.
Наша история предполагает "страховаться". Войны, близграничные конфликты, большие национальные потери буквально несколько поколений назад. Выступая перед собравшимися, Александр Лукашенко как раз будет говорить о том, что всегда сдерживает тех, кто не видит Беларусь суверенной.
"Никакой войны не будет, если мы, каждый на своем месте сделаем то, что обязаны сделать, если у нас будет работать экономика. Войны почти никогда не начинаются нагнетанием ситуации и нападением на страну извне. Наши недруги и враги, скажем откровенно, выбирают удобный момент, чтобы поставить нас на колени. Мы не должны дать им такого шанса", - акцентирует внимание белорусский лидер.
И для этого у нас есть все, убежден Александр Лукашенко. "Все зависит от на".
Главный принцип белорусской политики, как и нашей военной доктрины - оборона и дипломатия. Беларусь занята внутренними вопросами построения более комфортной жизни для своих людей. Официальный Минск не раз доказывал эти принципы в действии.
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