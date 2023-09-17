Лукашенко: Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно

Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна патриотическом форуме"Мы - белорусы!", посвященном Дню народного единства, сообщает БЕЛТА.



"Обращаясь сегодня к белорусам, как Президент и Главнокомандующий хочу вас заверить: мы не хотим воевать, и не будем воевать. Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет. Потому что это невозможно", - сказал глава государства.

"И если не дай бог что-то-то случится, мы все станем Брестской крепостью. Мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю, которая принадлежит нашим детям, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы это будем делать во имя мира на родной земле, во имя Беларуси, которую мы создаем на фундаменте побед, достижений, опыта и памяти наших героических предков".

Александр Лукашенко призвал граждан Беларуси жить спокойно, не переживать, растить детей, он также пожелал белорусам счастья и беречь родную землю.

