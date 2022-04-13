Лукашенко: Никому на колени нас поставить невозможно - великую эту территорию, где есть все

Беларусь и Россия для всех станут примером успешного сотрудничества в ответ на санкционную западную политику! Она вывела наши страны на недостижимый прежде уровень взаимодействия и кооперации.



Это лейтмотив встречи Президента Беларуси с губернатором Приморского края - сегодня визит Александра Лукашенко в Россию продолжается посещением этого дальневосточного региона. Во главе Приморья - Олег Кожемяко. С белорусским лидером губернатора связывают давние теплые отношения. Примечательно, что в Минске с официальным визитом Кожемяко бывал 9 раз - куда чаще других политиков. И всякий раз переговоры укрепляли взаимную торговлю и кооперацию. Сегодня партнеры обозначили дальнейшие точки роста в двустороннем сотрудничестве. Беларусь намерена серьезно работать в Приморье - заявил наш Президент. Это особенно важно в нынешних - санкционных - реалиях.





Лукашенко: У Беларуси и России еще будут учиться, как преодолевать санкции

Любые экономические барьеры в отношениях двух стран Александр Лукашенко назвал анахронизмом. Пришло время снять все оставшиеся ограничения! Даже в условиях санкций работать на российском рынке желающих много. Инициаторы санкционных запретов прогадали, отказавшись от присутствия в России и Беларуси, убежден Президент. Теперь это ниши, которые союзники могут и должны закрыть своими ресурсами. На этом пути имеются некоторые сложности, но это лишь дело времени.

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/cb1/eqxpm8v2y0l7wrtxltq6qiwg904a46d7.jpg

Беларусь - Приморье: торговля и кооперация

В Приморье хорошо известна белорусская линейка машиностроения. Регион активно закупает могилевские лифты. Сегодня губернатор предложил создать единый сервисный центр по обслуживанию белорусской техники. Тем более, ее поставки растут! Это особенно актуально на фоне закрытия импорта аналогов из Японии и Кореи.