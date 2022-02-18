Лукашенко: Никто не хочет войны и конфликтов

Александр Лукашенко и Владимир Путин завтра вместе примут участие в военных учениях сил стратегического сдерживания. Об этом заявили президенты Беларуси и России на переговорах в Москве. Встреча прошла в Кремле. От вопросов развития общей экономики, актуальных вызовов безопасности до совместных действий по обеспечению национальных интересов Беларуси и России. Нашим странам важно в начале года настроиться так, чтобы успешно противостоять внешнему давлению, отметил белорусский лидер. Причем и экономическому, и военно-политическому. Деталями переговоров президенты поделились с журналистами лично.