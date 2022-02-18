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Лукашенко: Никто не хочет войны и конфликтов

Александр Лукашенко и Владимир Путин завтра вместе примут участие в военных учениях сил стратегического сдерживания. Об этом заявили президенты Беларуси и России на переговорах в Москве. Встреча прошла в Кремле. От вопросов развития общей экономики, актуальных вызовов безопасности до совместных действий по обеспечению национальных интересов Беларуси и России. Нашим странам важно в начале года настроиться так, чтобы успешно противостоять внешнему давлению, отметил белорусский лидер. Причем и экономическому, и военно-политическому. Деталями переговоров президенты поделились с журналистами лично.

Ни Беларусь, ни Россия не хотят конфликтов - это красная нить переговоров. Вместе с тем президенты едины во взглядах, если будет необходимо, стороны готовы на жесткий и асимметричный ответ. Подробности переговоров в следующих выпусках.

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