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Лукашенко: Никто не планирует воевать против Украины
Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщает БелТА.
"Я уже смотрю, ваши политики начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы - это далеко", - отметил Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что на Западе сейчас постоянно звучит тема о нападении России на Украину. "Послушайте, если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому бы вели себя средства массовой информации. Потому что СМИ - это артподготовка современной войны, - подчеркнул глава государства. - И как только утихают на мгновение эти крики о войне в Украине, из Америки опять идет сигнал и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война".
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