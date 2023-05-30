Лукашенко - новому мэру Гродно: Эта работа добавит в вашу копилку опыта и знаний

Работа прежнего министра жилищно-коммунального хозяйства Андрея Хмеля в новой должности мэра Гродно добавит ему опыта и знаний, чтобы продолжить в будущем продвижение в карьере. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщает БЕЛТА.

"Андрей Валерьевич, я, откровенно говоря, давно думал о том, чтобы вам предоставить какую-то другую работу", - сказал глава государства. На этот счет у Президента, как он пояснил, была своя точка зрения, отличная от позиции некоторых членов правительства. "Я считаю вас очень подготовленным человеком, помню ваши доклады из Витебской области. Вы очень хорошо разбираетесь в этой теме. И когда поступила просьба руководства Гродненской области, там не только Караник попросил (председатель облисполкома Владимир Караник. - Прим. БЕЛТА), я подумал, что, если вы согласны, это вполне нормальная должность, - отметил Александр Лукашенко. - Но, чтобы вы понимали, не последняя. Я очень надеюсь, не последняя должность в вашей карьере".

Опыт руководства таким крупным областным центром, как Гродно, будет полезным для будущих возможных карьерных назначений, пригодится для работы на других государственных должностях, подчеркнул Президент. "Вам надо этот уровень знать - областной или городской, областного города. Это крупный город - Гродно. Ваш родной город (вы из Гродненской области), это тоже очень важно".