3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Лукашенко: Нынешняя ситуация стала прямым следствием безрассудной политики Запада
Нынешняя ситуация стала прямым следствием безрассудной политики Запада. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с членами Совета Безопасности и руководством Совета Министров, сообщает БелТА.
"Нынешняя ситуация, как это ни прискорбно, стала прямым следствием безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других", - сказал глава государства.
"Кстати, еще до начала боевых действий мы предлагали нашим украинским коллегам установить прямой контакт с российской стороной. Мы были готовы оказать в этом необходимое содействие. Однако наше предложение было проигнорировано", - заметил Александр Лукашенко.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все