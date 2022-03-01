Лукашенко: Нынешняя ситуация стала прямым следствием безрассудной политики Запада

Нынешняя ситуация стала прямым следствием безрассудной политики Запада. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с членами Совета Безопасности и руководством Совета Министров, сообщает БелТА.

"Нынешняя ситуация, как это ни прискорбно, стала прямым следствием безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других", - сказал глава государства.