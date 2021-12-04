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Лукашенко о 28 программах: Мы создали равные условия для людей - россиян и белорусов

О том, что получат от реализации 28 программ в рамках Союзного государства белорусы, об унификации налоговых систем и таможенной политики, о новой военной доктрине,о новом боевом оружии и ракетных комплексах"Искандер" Александр Лукашенко рассказал в интервью информагентству "Россия сегодня".

Телеверсия интервью Александра Лукашенко МИА "Россия сегодня"

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