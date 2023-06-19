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Лукашенко о ВНС: Точки зрения должны быть разными, чтобы мы правильно принимали решение
Надо открыто и честно провести выборы в состав Всебелорусского народного собрания. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем ЦИК Игорем Карпенко во время обсуждения подготовки к предстоящей в 2024 году электоральной кампании, сообщает БЕЛТА.
Отдельно глава государства обратил внимание на такую новеллу, как формирование Всебелорусского народного собрания - органа, который по итогам референдума обрел в Беларуси конституционный статус.
"Закладываем определенный фундамент в этом деле. Нарабатываем опыт. Надо очень внимательно к этому отнестись. Очень много в Конституции и в законах определено: численность, как избирать, от кого избирать и так далее. Споров здесь нет. Тоже надо открыто и честно провести выборы в состав Всебелорусского народного собрания, - сказал глава государства. - Там будут разные люди. Там, я уверен, будут разные точки зрения. Единственное, что врагов там не будет. Но нам не нужны враги. И нашему обществу в том числе. А точки зрения должны быть разными, чтобы мы правильно принимали решение".
Как сообщалось БЕЛТА, в Беларуси в 2024 году впервые пройдет единый день голосования. На выборах будет не только формироваться состав парламента, но граждане также выберут депутатов местных советов различных уровней. Единый день голосования предусмотрен обновленной Конституцией. Это последнее воскресенье февраля. Таким образом, первый единый день голосования состоится 25 февраля 2024 года.
Еще одна особенность - это формирование состава Всебелорусского народного собрания. В Конституции заложено, что после единого дня голосования не позднее чем через 60 дней должно состояться первое заседание Всебелорусского народного собрания. Таким образом, последний день для начала работы заседания ВНС - 25 апреля.
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