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Лукашенко о Европе: Нам такая демократия не нужна, мы должны жить своим умом
Белорусы должны жить своим умом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, пишет БелТА.
"Нам такая демократия не нужна. Вчера при обсуждении ряда ключевых законов, которые касаются власти, наделения власти, я категорически предупредил разработчиков: делайте только для себя. Не смотрите на то, что будут нам подкидывать какую-то демократию, рыночную экономику и прочее. Надо делать только для себя, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Надо жить своим умом. Надо делать то, что выгодно нам. Надо исходить из реальной жизни".
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