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Лукашенко о конфликте на Ближнем Востоке: Надо сесть и договориться раз и навсегда
Несмотря на расстояние до точки конфликта на Ближнем Востоке, "пламя" может охватить весь мир. Об этом Президент Беларуси говорил, отвечая на вопросы журналистов в конце октября. В конфликт будут стараться втянуть третьи страны, а это автоматически не исключает самый нежелаемый сценарий - начало третьей мировой войны.
Это беда. Ближний Восток - это вот как здесь у нас всегда был театр военных действий, то и Ближний Восток, если взорвется, то там будет жарко всем. Он будет подогревать и нас, и туда дальше на север все страны. Как там будет развиваться ситуация - одному богу известно. Это же америкосы закручивают там сейчас эту всю канитель.
"Выходом" Александр Лукашенко назвал создание Палестинского государства. Так как было принято решение в 1947 году. "Сесть и договориться один раз и навсегда". Что касается американского следа в управлении конфликтом - это очередная попытка не допустить усиления многополярного мира. Помогая в разных частях света эскалации войны, официальный Вашингтон надеется на сохранение собственного статуса мирового лидера.
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