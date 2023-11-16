Лукашенко о конфликте на Ближнем Востоке: Надо сесть и договориться раз и навсегда

Это беда. Ближний Восток - это вот как здесь у нас всегда был театр военных действий, то и Ближний Восток, если взорвется, то там будет жарко всем. Он будет подогревать и нас, и туда дальше на север все страны. Как там будет развиваться ситуация - одному богу известно. Это же америкосы закручивают там сейчас эту всю канитель.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси