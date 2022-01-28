Лукашенко о миграционном кризисе: Это эффект бумеранга от действий западных политиков на Востоке

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию высказался на тему причин миграционного кризиса в Европе, сообщает БелТА.

"Характерной чертой современных гибридных атак является провоцирование каскада искусственных кризисов. Ситуация с мигрантами у нашей западной границы - очередная проверка на прочность. А еще ранее более мелкая провокация с самолетом, чем она закончилась - вы знаете. Если смотреть глобально, так называемое великое переселение народов - не что иное, как эффект бумеранга, спровоцированный варварскими действиями западных политиков на Востоке. Люди побежали от войн, голода и разрухи, начали искать будущее для своих детей. Вспомните исход беженцев в Европу в 2015 году. И сейчас они идут через Турцию, Грецию, Италию, Балканы, тонут в Средиземном море и Ла-Манше. Запад дал миллионам людей ложную надежду, а в итоге выстроил заслон на пути воссоединения семей. Сколько за этим цинизмом на границе поломанных судеб и человеческих жизней", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства спрогнозировал, что никакие заборы не сдержат масштабных потоков мигрантов, поскольку проблема остается не решенной в корне. "И Беларусь - всего лишь транзитная точка в этих траекториях", - обратил внимание он.

"Миграционный кризис обнажил нежелание наших западных соседей договариваться, внимать здравым доводам. И в своей жестокости они превзошли варварство Средневековья. Их пресловутый приоритет прав человека оказался всего лишь высокопарной риторикой, - заявил Александр Лукашенко. - Белорусы, напротив, продемонстрировали миру настоящие человеческие качества. Предоставили временное убежище на границе, накормили и не дали замерзнуть. Наши пограничники проявили выдержку и не поддались на провокации. Мы осознаем специфику гибридного воздействия и понимаем, что данный инцидент не последний".