Лукашенко о нейтрализации террориста в Гродно: Спецслужбы сработали блестяще

Президент Беларуси Александр Лукашенкона совещаниипо вопросам деятельности органов силового блока упомянул о недавней нейтрализации террориста в Гродно, отметив блестящую работу спецслужб, пишет БЕЛТА.

"Высочайший уровень внешних угроз для Беларуси вынуждает нас обратить самое пристальное внимание и на угрозы внутренние. Тем более что это - звенья одной цепи. Актуальность темы совещания отражают последние сводки. В общих чертах ситуацию вы знаете. Но расслабляться, как я всегда говорю, не время. На днях в Гродно был нейтрализован заброшенный к нам иностранный террорист", - сказал Президент.

"Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов, - заявил глава государства. - За что молодцы наши ребята: при такой острой ситуации, когда шло сражение в ограниченном пространстве и когда со стороны террористов применялись гранаты и стрелковое оружие (автоматическое), не погиб ни один военнослужащий группы "А", которые осуществляли захват этого деятеля. Значит, выводы сделаны после последней трагедии, которая случилась в Минске. Хорошая операция, хорошая работа. Как я часто говорю, таких людей, которые шли и рисковали жизнью, надо всегда видеть и поддерживать".

