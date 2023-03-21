3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко о нейтрализации террориста в Гродно: Спецслужбы сработали блестяще
Президент Беларуси Александр Лукашенкона совещаниипо вопросам деятельности органов силового блока упомянул о недавней нейтрализации террориста в Гродно, отметив блестящую работу спецслужб, пишет БЕЛТА.
"Высочайший уровень внешних угроз для Беларуси вынуждает нас обратить самое пристальное внимание и на угрозы внутренние. Тем более что это - звенья одной цепи. Актуальность темы совещания отражают последние сводки. В общих чертах ситуацию вы знаете. Но расслабляться, как я всегда говорю, не время. На днях в Гродно был нейтрализован заброшенный к нам иностранный террорист", - сказал Президент.
"Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов, - заявил глава государства. - За что молодцы наши ребята: при такой острой ситуации, когда шло сражение в ограниченном пространстве и когда со стороны террористов применялись гранаты и стрелковое оружие (автоматическое), не погиб ни один военнослужащий группы "А", которые осуществляли захват этого деятеля. Значит, выводы сделаны после последней трагедии, которая случилась в Минске. Хорошая операция, хорошая работа. Как я часто говорю, таких людей, которые шли и рисковали жизнью, надо всегда видеть и поддерживать".
"То, что изъяли целый арсенал оружия, взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан и должностных лиц... Они все задокументированы пожелания его и планы (террориста. - Прим. БЕЛТА). Как обычно, надо проинформировать общественность о результатах этой операции и сорванных планах наших врагов. Люди должны это знать. И вы, руководители силовых ведомств, как никто понимаете, что это нам очередной сигнал", - заявил белорусский лидер.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов