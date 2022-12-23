Лукашенко о пенсионерах: В следующем году мы их поддержим. Они у нас не богатые

Зарплата и денежное довольствие работников бюджетной сферы стали темой совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БелТА.



"Тема сегодняшнего разговора - заработная плата и денежное довольствие бюджетников. Как известно, совсем недавно мною было принято решение о повышениизаработной платыв бюджетных организациях. К примеру, врачи, учителя, госслужащие, военнослужащие. Все те, кто имеет отношение к бюджету. Несмотря на определенные проблемы, мы изыскали возможности для того, чтобы поддержать этих людей", - отметил глава государства.



Также Президент подчеркнул, что необходимо исходить из возможностей экономики, но особо упомянул о пенсионерах. "Пенсионеров поддержали. В следующем году раза три мы тоже их поддержим. Они у нас не богатые", - сказал Александр Лукашенко.

