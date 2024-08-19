Лукашенко о перечне видов деятельности для ремесленников: Все должно быть четко, прозрачно, без волокиты

В перечне видов деятельности для ремесленников все должно быть четко, прозрачно, без волокиты. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 августана совещаниис руководством Совета Министров, сообщает БЕЛТА.



Одной из тем мероприятия у главы государства стало осуществление ремесленной деятельности. Президент напомнил, что в этом году принятобновленный законпо вопросам предпринимательской деятельности, из которого следует, что ремесленники становятся частью предпринимательского сообщества.



В этой связи готовится проект соответствующего указа главы государства, а правительство должно будет определить конкретный перечень видов деятельности для ремесленников. Президент поинтересовался, какие именно изменения предлагаются и чем обусловлен этот выбор, обсуждались ли эти изменения с населением.



"Не только я, но и все население должно четко понимать, какие виды деятельности с 1 января будущего года будут законны, - сделал акцент Александр Лукашенко. - У нас есть государственные предприятия, частные предприятия, которые занимаются определенной деятельностью, платят налоги. Но надо четко определить, какие у нас будут ипэшники, ремесленники, кто они такие, какие налоги будут платить, в каких сферах будут осуществлять свою деятельность. Все должно быть четко, прозрачно, без всякой каши и волокиты".

