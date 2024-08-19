3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко о перечне видов деятельности для ремесленников: Все должно быть четко, прозрачно, без волокиты
В перечне видов деятельности для ремесленников все должно быть четко, прозрачно, без волокиты. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 августана совещаниис руководством Совета Министров, сообщает БЕЛТА.
Одной из тем мероприятия у главы государства стало осуществление ремесленной деятельности. Президент напомнил, что в этом году принятобновленный законпо вопросам предпринимательской деятельности, из которого следует, что ремесленники становятся частью предпринимательского сообщества.
В этой связи готовится проект соответствующего указа главы государства, а правительство должно будет определить конкретный перечень видов деятельности для ремесленников. Президент поинтересовался, какие именно изменения предлагаются и чем обусловлен этот выбор, обсуждались ли эти изменения с населением.
"Не только я, но и все население должно четко понимать, какие виды деятельности с 1 января будущего года будут законны, - сделал акцент Александр Лукашенко. - У нас есть государственные предприятия, частные предприятия, которые занимаются определенной деятельностью, платят налоги. Но надо четко определить, какие у нас будут ипэшники, ремесленники, кто они такие, какие налоги будут платить, в каких сферах будут осуществлять свою деятельность. Все должно быть четко, прозрачно, без всякой каши и волокиты".
"Надо обратить внимание, не создаст ли предлагаемое реформирование предпосылки для перехода части ремесленников, направления деятельности которых выпадут из перечня, в теневой сектор", - отметил Александр Лукашенко. В числе вопросов, которые обозначил Президент, - сохранение культурного наследия Беларуси и требование в ходе преобразований не потерять какое-либо редкое ремесло.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов