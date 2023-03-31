3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Лукашенко о планах ВСУ на контрнаступление: Чрезвычайно опасно, худшее, что может быть в этих условиях
Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что планируемое ВСУ контрнаступление чрезвычайно опасно и является худшим, что может быть в этих условиях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
По словам главы государства, такие действия сделают невозможными на нынешнем этапе мирные переговоры, которые важно начать как можно скоре
"Увы, сейчас, как вы слышите, много разговоров о "контрнаступе" ВСУ, Вооруженных сил Украины. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно. Это худшее, что возможно в нынешних условиях, потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта. Понимаете, что случится", - отметил Александр Лукашенко.
Рассчитывать на победу в войне с государством, обладающим ядерным оружием, будет безумием, подчеркнул Президент.
(Дополнено в 13:02)
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все