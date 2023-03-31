Лукашенко о планах ВСУ на контрнаступление: Чрезвычайно опасно, худшее, что может быть в этих условиях

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что планируемое ВСУ контрнаступление чрезвычайно опасно и является худшим, что может быть в этих условиях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

По словам главы государства, такие действия сделают невозможными на нынешнем этапе мирные переговоры, которые важно начать как можно скоре

"Увы, сейчас, как вы слышите, много разговоров о "контрнаступе" ВСУ, Вооруженных сил Украины. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно. Это худшее, что возможно в нынешних условиях, потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта. Понимаете, что случится", - отметил Александр Лукашенко.

Рассчитывать на победу в войне с государством, обладающим ядерным оружием, будет безумием, подчеркнул Президент.

(Дополнено в 13:02)