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Лукашенко о поведении властей соседних стран: В бешенстве, до дури доходит, уже на детей накатывают

Лукашенко о поведении властей соседних стран: В бешенстве, до дури доходит, уже на детей накатывают

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником обсудил вопрос введенного в Беларуси безвизового режима для граждан Литвы, Латвии и Польши, сообщает БелТА.

"Специфический вопрос. Мы ввели безвиз для граждан Литвы, Латвии и Польши. Это прежде всего ваша зона ответственности - граница. Ваши впечатления, ваша точка зрения на это? - поинтересовался глава государства. - Стоит нам его сохранять - этот безвизовый въезд, как люди реагируют? Приезжие из Литвы, Латвии и Польши и наши люди. Главное, наши как к этому относятся?"

"То, что власти там в бешенстве, это вы тоже знаете. До дури доходит. Уже на детей там накатывают. Вот и вся свобода слова и права человека. Но, тем не менее, как наши люди на это реагируют и ваша точка зрения на дальнейшее продление безвизового режима", - добавил Александр Лукашенко.

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