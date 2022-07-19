Лукашенко о поведении властей соседних стран: В бешенстве, до дури доходит, уже на детей накатывают

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником обсудил вопрос введенного в Беларуси безвизового режима для граждан Литвы, Латвии и Польши, сообщает БелТА.

"Специфический вопрос. Мы ввели безвиз для граждан Литвы, Латвии и Польши. Это прежде всего ваша зона ответственности - граница. Ваши впечатления, ваша точка зрения на это? - поинтересовался глава государства. - Стоит нам его сохранять - этот безвизовый въезд, как люди реагируют? Приезжие из Литвы, Латвии и Польши и наши люди. Главное, наши как к этому относятся?"