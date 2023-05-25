Лукашенко о пространстве ЕАЭС: барьеров и ограничений не должно быть вообще

Приоритетной задачей в ЕАЭС остается создание полноценного экономического союза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает БЕЛТА.

"Приоритетной задачей для всех нас остается создание полноценного экономического союза. Все отмечают наличие прогресса в данном вопросе, но я остаюсь на прежней позиции: ни барьеров, ни ограничений быть не должно вообще! Это базовый принцип построения нашего союза, и мы должны достичь цели в самое ближайшее время", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил большую проделанную работу по формированию общего рынка государственных и муниципальных закупок. "Не без проблем, но рынок госзакупок функционирует. Однако для его дальнейшего полноценного развития необходимы подписание и скорейшее вступление в силу соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных закупок и правил взаимного признания электронной цифровой подписи", - заявил глава государства.

Более того, есть резерв для расширения соответствующего сектора экономических отношений. Помимо госзакупок существует и сфера госкорпораций. "Считаю, что снятие ограничений по доступу к закупкам государственных корпораций благотворно скажется на экономике союза", - сказал Александр Лукашенко.